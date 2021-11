Borrell: Sanktsioonid Valgevenele tulevad esmaspäeval

Valgevene tunnustamata presidendi Aleksandr Lukašenka korraldusel on Poola-Valgevene piirile nädala jooksul veetud tuhandeid Lähis-Ida migrante, lubades neile võimalust pääseda üle Poola piiri Euroopasse. See on muidugi vale ning on piiril põhjustanud laialdase humanitaarkriisi, kus külmades ja niisketes oludes on möödunud nädala jooksul olnud mitmed surmad.