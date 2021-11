Sirje Karis: märgakem ja sekkugem. Ükskõikne vaikus on perevägivallatsejale kindlaim kaitsekilp

Lugupeetavad isad, emad, lapsed, vanavanemad,

kõik, kes te olete siin saalis või vaatate-kuulate meid kaugemalt.

Minu isa Kalju oli suure talu poeg Järva-Madise kandist, Saueaugu talust. Ta oli minu moodi või õigemini, mina pärisin tema iseloomu.

Isa viis mind hambaarsti juurde, teistega keeldusin sinna minemast.

Isa õpetas mulle süldi tegemist.

Kui olin väike tüdruk, viis isa mind igal aastal Matsalu lahe äärde luiki vaatama, kui nad seal parvedesse kogunesid. Kas luiged tulid või seadsid end lahkuma, ma ei mäleta, aga, et isal oli oluline mulle loodust näidata, sellest sain juba siis aru. Hiljem taipasin, et nii õpetas ta mind loodust hoidma.

Isa, kui ta tervise tõttu ei saanud päristööd teha, hoidis aegajalt enda lapselapsi, et meie Alariga saaksime tööl käia. Nõnda kasvasid meie lapsed veidi minu isa moodi, mistõttu mõnikord tunnen ma neis ära oma isa, nii nagu me iseendas tunneme ikka ära oma vanemad.

Niisugused lihtsad lood isaga.

Eesti on täis selliseid helgeid lugusid. Nii on enamikus peredest: isad mängivad ja õpivad koos lastega, käivad nendega hambaarsti juures, jagavad nende rõõmu ja muret, kasvatavad neid ja kasvavad ise koos nendega, armastavad oma lapsi ja lapsed armastavad oma isasid.

Jah, ma tean, kõigis kodudes pole kõik kahjuks nii ilus. On peresid, kus lapsed kasvavad isata. On inetuid lahkuminekuid, on löömist, on halvasti ütlemist, on kodusid, kus olla ei taheta ja kus tundub võlts öelda „Head isadepäeva!“

Siin on üks võimalus: märgakem ja sekkugem. Just meie ükskõikne või piinlikkusega rüütatud vaikus on perevägivallatsejale kindlaim kaitsekilp. Ärme anna neile seda kilpi.

Ja siis need teised lood, mis samuti vajavad märkamist ja toetamist. Isa närviline mure, et ta ei saa lastele anda nii palju, kui tahaks, sest palk on väike või pole seda praegu üldse. Või COVID-i aja piirangud, mis lõikavad läbi harjumuspärase suhtlemise sõprade ja kolleegidega ning toovad koduseinte vahele pingeid.