Reformierakonna naisteühendus NaiRe avaldas Kaja Kallasele ühismeedias toetust

NaiRe võttis aga initsiatiivi omakorda enda kätte, avaldades ühismeedias Kallale toetust ja tunnustust. "Peaminister on võtnud selge kursi hoidmaks ühiskond võimalikult avatuna ja majandus toimivana, aga samas teha kõik, et vaktsineerimise tempo tõuseks. Oleme veendunud, et need on õiged põhimõtted, mis pikas plaanis Eesti elu kõige paremini edasi viivad," seisab postituses. "Soovime jõudu peaministrile ja kogu valitsusele."

Toetuseta jäänud Reformierakonna fraktsiooni avaldus

“Reformierakonna Riigikogu fraktsioon toetab Kaja Kallase tegevust Eesti peaministrina ja erakonna esimehena. Reformierakond on Eestit kriisidest välja juhtinud ka varem ja alati on sellega hoolimata raskustest hakkama saadud. Saame ka seekord.



Langev koroonaviiruse levik ja tasapisi vähenev haiglate koormus näitavad, et Kaja Kallase juhtimisel tehtud otsused ja valikud on olnud õiged. Loodetavasti oleme kolmanda laine kõrgpunkti ületanud. Valitsuse eesmärk on hoida koroonakriisis ühiskond avatuna, lapsed koolis ja majandus toimivana. Soovime sihitud piirangutega kaitsta vaktsineerimata inimesi ja suunata neid vaktsineerima.



Reformierakonnas on ka varasemalt olnud eriarvamusi, kuid me pole mitte kunagi pidanud õigeks erakonnakaaslaste halvustamist meedias. Tänane Andrus Ansipi intervjuu on näide sellest, kuidas erakonnale tehakse kahju ja riigi kriisist välja juhtimist eksitatakse segastest motiividest lähtudes.”