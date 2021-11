Poola politsei: suur grupp migrante tungis üle piiri

Valgevene sagedased hübriidrünnakud Poola piiril jätkuvad. Poola eriteenistuste esindaja Stanislaw Zaryn avaldas täna Twitteris, et Valgevene ehitus -ja tööstusettevõtetest on hakatud piirile tooma kive ning killustikku. Ilmselt on eesmärk neid jagada migrantidele, et need kividega Poola piirivalvajaid loobiksid. Täna on teadolev leidnud aset ka juba kaks intsidenti, kus üle piiri on kividega loobitud Poola politseinikke - kergelt vigastada on saanud ühe politseiniku kiiver ning üks politseiauto.