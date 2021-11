Aasta isa Ahto Vili: ma ei usu, et ma olen parem kui teised Eesti isad, aga nüüd on minu kord

Oma abikaasa Helvega on Ahto olnud juba 45 aastat abielus ning koos on nad üles kasvatanud kaks last. Ahto elutöö on olnud Torma Põllumajandusosaühingu ülesehitamine. Tänaseks on Torma Põllumajandusosaühing üks Eesti kõrgeima piimatoodanguga farm.

Ahto lapse Mirjami (44) sõnul on isa laste jaoks alati olemas olnud. "Minu isa on olnud peaaegu alati kohal, kui olen kuskil esinenud või võistelnud ning ta teeb seda meeleldi seniajani," ütles Ahto tütar Mirjam. Kuigi mõlemad lapsed on tänaseks täiskasvanud, on isaga säilinud tihe kontakt. "Minu isa on minu jaoks vankumatu nagu kalju ning tugev nagu teras. Ma tean, et saan tema peale alati loota," kirjeldab Mirjam oma isa.

Ahto on tütre sõnul oma töökusega kindlustanud materiaalselt enda vanaduspõlve ning on abiks ka lastele ja lastelastele. "Tema aitab meid kõiges! Seda latti me üle ei hüppa!" rääkis Mirjam.

"Nii suurt üllatust ei suutnud ma ka parimas unenäos näha," ütles Ahto Vili Aasta isa tiitlit vastu võttes. Ahto ei usu, et ta on parem kui kõik teised Eesti isad. "Aga nüüd on minu kord ja ma proovin olla vääriline," ütles ta.