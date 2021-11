Jaanus Karilaid: Andrus Ansipile võiks anda hüüdnime Toriseja Brüsselist

Karilaidi sõnul tuleb Ansipi väljaütlemisi võtta teatud koefitsiendiga. "Ta ei ole enam peaminister, peost on libisenud volinikukoht Euroopa Komisjonis ja tema lemmikpoliitikud on jäetud Reformierakonna juhtimisest kõrvale. Ilmselt seetõttu kumab Ansipi intervjuudest läbi suur hingevalu," ütles Karilaid Delfile.

Samuti arvab Karilaid, et Ansipi viimase intervjuu põhjal võiks talle omistada hüüdnime Toriseja Brüsselist. "Küll ei ole ta rahul valitsust nõustava teadusnõukoja tegevusega, siis näitab ta üles rahulolematust Kaja Kallase aadressil. Hoopis põnevam oleks kuulda Ansipi mõtteid Euroopa Parlamendis toimuva kohta," märkis Karilaid. "Kus on tema töövõidud?"

Karilaid ei taha uskuda, et Ansip on jäetud erakonnakaaslaste poolt infosulgu või et teda juhtorganite koosolekutele ei kutsuta. "Minu soovitus on rääkida erakonna probleemidest siseringis, mitte pesta musta pesu ajakirjanduse vahendusel," ütles Karilaid. Tema arvates on Reformierakonna põhikirjas kindlasti olemas tööriistakast, kuidas põletavatele teemadele isekeskis lahendust otsida.