Koolides toimunud kiirtestimine näitab nakatumise langust

Ministeeriumi koostatud ülevaate kohaselt said küsitlusele vastanud koolides lõppeva nädala jooksul positiivse kiirtesti tulemuse 568 õpilast, mida on 354 võrra (ehk 38 protsendi võrra – toim.) vähem kui eelmisel nädalal (922) ja 85 koolitöötajat, mida on 32 (ehk 27 protsendi) võrra vähem kui eelmisel nädalal (117). Kokku tuvastati nädalaga 653 positiivset kiirtesti.