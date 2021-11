Soome välisminister: Valgevene piirilt on tulnud teateid Soome päritolu inimkauplejate kohta

Soome välisminister Pekka Haavisto ütles täna Yle-le antud intervjuus, et peab täiesti võimalikuks Soome päritolu inimkaubitsejate tegustemist Poola-Valgevene piiril.

"See võib osadele olla tulus äri. Vaheremel on inimkaubandusest saanud äri. Olen kuulnud, et Valgevene poolsel piirialal on liikumas soome keelt kõnelevaid isikuid," sõnas Haavisto.

Sellegipoolest on Soome jäänud Haavisto sõnul Valgevene hübriidrünnakutes seni peaaegu puutumatuks. Ta lükkas ümber kuuldused, et Valgevenest tulenevate migrantide üks eelistatud ränderiike Euroopas on Soome, vahendab yle.

Soome siseministri Maria Ohisalo sõnul on seni riiki jõudnud umbes 30 migranit. See-eest Saksamaale, migrantide peamisesse sihtriiki, on neid jõudnud juba ligi 8400.

Viimastel päevadel on mitmed Soome poliitikud, nende seas president Sauli Niinistö, kutsunud üle riigi seadusandluse kohandamist hübriidsõjast tulenevate ohtudega. Nii Haavisto kui Ohisalo nõustuvad, et Soome peab täiendama seadusi, mis annavad valitsusele volitused hädaolukorras.

"Ma arvan, et tänapäevased hübriidohud on võrreldavad sõjalise rünnakuga. Üks näide on 11. septembri rünnakud USAs - seal ei kasutatud relvi, vaid lennukid lendasid hoonetesse. Hädaolukorras peavad võimudel olema volitused sellistele ohtudele vastu seista," sõnas Haavisto.