Putin: kui Lukašenka gaasikraanid kinni keerab, on meie suhted ohus

Venemaa president Vladimir Putin avaldas laupäevases teleintervjuus Rossiya 1-le pahameelt oma liitlase, Valgevene tunnustamata presidendi Aleksandr Lukašenko ähvardusele peatada Venemaa ja Euroopa Liidu vahelised gaasitarned, vahendab Politico. Venemaalt tulevat Gazpromi gaasi tarnitakse läbi Valgevene.

"Ta saab seda ilmselt teha, aga hea see küll ei ole. Räägin temaga sel teemal - juhul, kui ta selle lihtsalt vihahoos välja ütles," kommenteeris Putin ametikaaslase väljaöeldut. Ta lisas, et gaasitarnete peatamine oleks kahe riigi transiitleppe rikkumine ning kahjustaks riikide omavahelisi suhteid. Putini sõnul suhtleb ta Lukašenkaga tihti, kuid temale pole too gaasikraani sulgemise plaane seni eravestlustes maininud.

Lukašenka ähvardus tuli neljapäeval vastusena Euroopa Liidu plaanile seada tema režiimile täiendavad sanktsioonid Valgevene-Poola piiril aset leidva humanitaarkriisi põhjustamise eest.

Samas Rossyia 1-le antud teleintervjuus süüdistas Putin Valgevene ja Poola vahelises piirikriisis Euroopat.

"Me ei tohi unustada, kust need migrandikriisid alguse on saanud. Kas Valgevene on nende probleemide allikas? Ei, nende põhjustajateks on lääneriigid, Euroopa riigid ise," väitis ta.

Reedel kinnitas Kremli esindaja Dmitri Peskov, et Venemaa austab oma gaasileppeid Euroopaga.

"Venemaa on olnud, on ja jääb riigiks, kes austab kõiki oma kohustusi Euroopa tarbijaid gaasiga varustada," sõnas ta Deutsche Welle vahendusel.