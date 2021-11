ÜRO kliimakõnelused: riigid ei suutnud vajalikes meetmetes kokku leppida, kõnelused lükkusid tänasesse

"Oleme viimase kahe nädalaga tulnud pika tee ja nüüd on meil tarvis seda viimast annust "teeme ära" mentaliteeti, mis siin COP-il seni olnud on, et saaksime oma ühise pingutusega üle finišijoone," sõnas Sharma.

Reedel avaldatud lõpliku kokkuleppekava mustand nõuab riikidelt järgneva aasta jooksul senisest suuremate kliimakohustuste võtmist. See on vajalik vähendamaks lõhet seniseatud eesmärkide ja märksa suuremate kärbete vahel, mida teadlased peavad veel sel kümnendil vajalikuks katastroofiliste kliimamuutuste ära hoidmiseks. Eilse mustandi üle vaadatud kavast alustati täna hommikul viimast kõnelustevooru.

Kohtumise läbiv eesmärk on vastavalt 2015. aasta Pariis kliimakokkuleppele saavutada meetmed, mis ei laseks planeedi kliimal soojeneda rohkem kui 1,5 celsisuskraadi võrreldes tööstuseelse ajaga. Just see on piir, mille ületamisel oleksid teadlaste sõnul laastavad tagajärjed planeedile. Seni kehtivate kokkulepetega heitkoguste vähendamiseks tõuseb planeedi temperatuur aga sellest piirist teadlaste hinnangul märkimisväärselt kõrgemaks, tuues endaga kaasa merepinna hävitusliku tõusu, põuad, tormid ja metsapõlengud.