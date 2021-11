ÜRO kliimakõnelused: 200 riiki jõudsid viimaks ühisavalduses kokkuleppele

Kuigi algselt pidid kõnelused lõppema reedel, kestsid need tänaseni, sest eilseks ei õnnestunud riikidel ühises sõnastuses kokkuleppele jõuda.

Reede õhtul kutsus COP26 president Alok Sharma Glasgow's konverentsil osalevaid riike üles laupäeval uuesti kogunema, et teha viimased pingutused riikidele kindlate kohustuste loomiseks ja planeedi kasvavat temperatuuri pidurdavate meetmete loomiseks, vahendas Reuters.

"Oleme viimase kahe nädalaga tulnud pika tee ja nüüd on meil tarvis seda viimast annust "teeme ära" mentaliteeti, mis siin COP-il seni olnud on, et saaksime oma ühise pingutusega üle finišijoone," sõnas Sharma enne kokkuleppe saavutamist.