Putin: Lukašenka on valmis EL-iga läbi rääkima, Poola käitub inimsusevastaselt

Putini väitel ei ole Venemaal kriisiga vähimatki seotust. Küll aga avaldas ta lootust, et Valgevene tunnustamata president Aleksandr Lukašenka ja Saksamaa kantsler Angela Merkel on valmis üheskoos kriisile lahendusi otsima.

"Nagu olen vestlustest Lukašenka ja Merkeliga aru saanud, on nad valmis teineteisega rääkima," väitis Putin uudisteportaali Vesti.ru teatel.

Putin eitas Venemaa seotust piirikriisiga, kuid see-eest rõhutas Poola osalust konfliktis.

"Poola piirivalvurid ja sõjaväelased peksavad potentsiaalseid migrante, tulistavad lahingurelvadest üle nende peade ning käivitavad öösiti sireenid ja tuled paikades, kus migrandid peatuvad, kus on lapsi ja raseduse lõpukuudel naisi. See ei sobi kokku humanismiideedega, mis on väidetavalt meie läänenaabrite poliitika alus," sõnas Putin.