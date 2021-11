Türgi lõpetab migrandilendude vahendamise Valgevenesse

Reedel teatas Türgi tsiviillennunduse peadirektoraat, et keelab Türgi pinnalt Valgevenesse lendamise Süüria , Jeemeni ja Iraagi kodanikel, vahendab Reuters. Just nendest riikidest on Valgevene tunnustamata presidendi Aljaksandr Lukašenka korraldusel Valgevenesse toodud ja seejärel Poola piirile saadetud tuhandeid inimesi.

Euroopa Liidu esindajad tunnustasid Türgi otsust. EL-i ametnikud on korduvalt rõhutanud, et migrandivoolu peatamine Valgevenesse tuleb lõpetada migrantide lähteriikides. Nad on ka kinnitanud, et riikides viibivad diplomaadid peavad aktiivseid kõnelusi selle saavutamiseks.

"Kõnelused on juba kandmas vilja," sõnas üks Euroopa Komisjoni esindaja. Ta lisas, et ka Iraagi riiklik lennufirma on nõustunud lennud Valgevenesse peatama.