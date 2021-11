Reaktsiooni Ansipile? Jürgen Ligi: kirumine ei aita muuks kui enesetundeks

Ligi alustas enda sõnavõttu tõdemusega, et publikule on valitsus valmistunud praegu kaks pettumust üksteise otsa. Esiteks, et ta koroonaga midagi ei tee. Teiseks, et see näib juba töötavat.

"Mulle pole ükski valitsus lõpuni meeldinud. Kõik on ebatäiuslikud ja valmistavad aina pettumust. Aga! Mittetegemise otsus on tihti palju suurem, raskem ja targem kui otsus teha. Olen ise 2020. märtsist peale propageerinud viirusega elama õppimist, kirjutanud sellest artikleidki, ja olnud vastu viiruse eest peitumisele ja tema taga ajamisele mistahes hinnaga. Sest ta ei kao ja sest seda aega ei anta meile tagasi. Elamist ei saa edasi lükata. Riske tuleb optimeerida," leiab oravaparteilane.

Ligi tuletas meelde, et näiteks Jüri Ratast on ta kiitnud mullu sügisel. "Et paaris kohas mindi liiga julgeks, näib tõsi, aga hoiak oli õige ja eelkõige uue, briti tüve nakkavus rikkus asja talvel päris ära. Ja ikka polnud ma nõus kõigi reaktsioonidega."

Ligi jätkas: "Praegu on meil vaktsiin ja piirangud kohandatud sellele. Pole enam mingit õigustust rikkuda vaktsineeritute elukvaliteeti ega lasta seda teha mittevaktsineerijatel. See on teadlik valik. Nagu ka koolide lahti hoidmine. Täna toetas seda ka kohus.

Samuti on teadlik valik mitte maksta vaktsineerimise eest peale. Tasuta jagamine on ülim piir. Teadlikult pole ka moodustatud vaktsiinikahjude fondi justkui valitsuse tekitatud kahju heastamisena. Ei, vaktsineerimine teeb ülekaalukalt head. Aga kui raha sinna maksavad vaktsiini maaletoojad, on olukord kohe uus ja valik teine, selgitustega muidugi, kui vähe on kahjusid võrreldes kasudega.

Ma ei hõiska enne õhtut, aga kutsun meelekindlusele. Lisapiirangud vaktsineeritutele pole õigustatud, vaktsineerimine ei seisa enam vaktsiini kättesaadavuse taga. Kirumine ei aita muuks kui enesetundeks. Kõhklejaid tuleb edasi veenda. Halvad otsused tuleb otsustavalt tagasi lükata."