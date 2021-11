VIDEO | Migrandid oludest piiril: vett pole, toitu pole, külm on

Valgevene on alustanud migrantidele laagri ehitamiseks vajalike materjalide toomist. Näiteks on videost näha, kuidas kohale tuuakse koormate viisi puuhalge, millest endale ajutisi elamisi ehitatakse.

Poola on omalt poolt piiri lähedale saatnud armee, politsei ja piirivalve lisajõude. Ametlikult on piirialadel 15 000 sõdurit, peale nende mitu tuhat politseinikku ja piirivalvurit, kelle täpne arv on salastatud.