Valgevene kaitseminister: Poola tulipead on valmis konflikti valla päästma, oleme valmis end kaitsma koos Venemaaga

Hrenini sõnul on Valgevene läänepiiri lähedal moodustatud enam kui 15 000-meheline grupeering, kaasatud on õhutõrjevahendid ning rajatud 12 välilaagrit Poola sõjaväelaste ja tehnika paigutamiseks.

„Tekib mulje, et meie naabrid, täpsemalt Poola, on oma sisepoliitiliste probleemide, aga ka Euroopa Liidu siseste suhetega seotud probleemide lahendamise raames valmis valla päästma konflikti, millesse tahetakse tõmmata Euroopat. Sellega seoses tahaks „tulipäid” hoiatada, et nad ei hindaks oma võimalusi üle – ultimaatumite, ähvarduste ja šantaaži keel ei ole vastuvõetav. Valgevene relvajõud on valmis igasugustele väljaastumistele karmilt vastama,” lausus Hrenin.