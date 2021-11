Enam kui 100 000 inimest on saanud vähemalt ühe tõhustusdoosi

„Kutsun üles kõiki, kellel järk-järgult esmase vaktsineerimiskuuri ja tõhustusdoosi soovituslik 5-6 kuu vahemik hakkab mööda saama, ka tõhustusdoosiga end COVID-19 vastu kaitsma. Kindlasti peaksid tõhustusdoosi tegema vanemaealised ja COVID-19 riskirühma kuuluvad inimesed,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Tänaseks on Eestis tõhustusdoosi saanud enam kui 100 000 inimest ja see arv kasvab iga päevaga kiires tempos hooldekodudes, perearstide nimistutes ja tervishoiuasutustes. Iga vaktsiinisüst, olgu see esimene, teine või kolmas, aitab kaasa olukorra paranemisele ja haiglate ülekoormuse vältimisele, mis on ju meie kõigi peamine ühine eesmärk.“

Vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on praeguseks vaktsineeritud 813 719 inimest, neist 773 092 inimesel on vaktsineerimiskuur lõpetatud. Täisealistest on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 71,1%, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 67,9 protsendil. Üle 60-aastastest on vähemalt ühe doosiga COVID-19 vastu vaktsineeritud 73,9 protsenti.