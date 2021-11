HUAWEI nova 9 – mõeldud noortele, sobib kõigile

Esimene asi, mis HUAWEI nova 9 puhul silma jääb, on muidugi selle välimus. Telefon on saadaval kahes erinevas värvivalikus, millest üks on klassikaline must ja teine täiesti uus Starry Blue sinine, mis erineva valguse käes ka kergelt tooni muudab. Kui telefoni välimus ei pruugi tänapäeval olla esmaseks põhjuseks, miks telefonivahetust kaaluda, siis alljärgnev võiks küll viia mõtted HUAWEI nova 9 soetamise suunas.

Kaamerasüsteem, mis ei jäta hätta üheski olukorras

On selge, et üks olulisemaid asju tänapäeva telefonide juures on nende kaamera. Ammu on möödas ajad, mil piisavaks lahenduseks vaid üks kaamera. Nova 9 tagaküljel asuv kaamerasüsteem koosneb ei rohkem ega vähem kui neljast erinevast kaamerast: 50 MP Ultra Vision kaamera, 8 MP lainurkkaamera, 2 MP sügavuskaamera ja lähivõteteks loodud 2 MP makrokaamera. Lisaks võib telefoni esiküljelt leida 32 MP kaamera kiireteks selfideks, mis tänu HUAWEI tarkvarale jätab igast pildist profifoto mulje.

Ka videosalvestusvõimekus on nova 9 puhul muljetavaldav. Telefoni ees- ja tagaküljel asuvad kaamerad võimaldavad salvestada videot 4K-kvaliteedis, tänu millele ei lähe kaduma ükski oluline detail ka salvestatud videote puhul.

Ekraan ja aku teevad silmad ette nii mõnelegi teisele

Nagu HUAWEI telefonide puhul ikka, on suurt rõhku pandud telefoni ekraanile ja akule – käivad need ju mõnes mõttes käsikäes: suurest ekraanist on vähe rõõmu, kui telefoni aku pidevalt tühi. Nova 9 mudeli 6,5-tolline FHD OLED ekraan töötab 120 Hz sagedusel, mis omakorda tähendab seda, et iga liikuv pilt on laia värvigammaga ja alati sujuv. Seda nii videote, fotode kui ka näiteks mängude puhul.

HUAWEI nova 9 aku on võimas – suisa 4300 mAh. Numbrina ei pruugigi see ehk liiga palju tähendada, kuid piisab teadmisest, et aku peab vastu kenasti ja suure häda korral tuleb appi HUAWEI 66 W SuperCharge kiirlaadimissüsteem, mille abil saad tühja aku täis laadida kõigest natukene rohkem kui poole tunniga.

Ökosüsteem, mis töötab sinu kasuks

Nagu iga endast lugupidav tootja, nii on ka HUAWEI ehitanud üles muljetavaldava ökosüsteemi, milles kõik seadmed omavahel kenasti suhtlevad. Tahad juhtida nova 9 kaamerat oma HUAWEI kellaga? Vastata telefonikõnedele arvutist? Saata sõnumeid tahvelarvutist? Loomulikult on see kõik täiesti võimalik – ja palju rohkemgi veel. Nagu näed, siis olgugi et HUAWEI on nova 9 loomisel võtnud sihi ennekõike nooremale tarbijale, sobib see telefon ka inimesele, kelle telefonikasutus hoopis töisem. Seega, miks mitte proovida?