Lenda peale – Saaremaale!

Saaremaal on käesolev aasta kuulutatud viikingiaastaks . Kümmekond aastat tagasi leiti Salmelt kahe muinaslaeva vrakid, mis nüüdseks ümber kirjutanud kogu Euroopa viikingite ajaloo, tõstes selle ajajärgu poolsada aastat varasemaks. Salme laevmatused on oma mastaapsuse ja hauapanuste rikkuse poolest erakordsed kogu maailmas.

Tõenäoliselt kestab see lennureis vähem kui hommikune teekond Viimsist kesklinna. Lennukiga saab saarde 12 korda nädalas. Tule nädalavahetuseks või naudi saareidülli pikemalt. Mis köikse kenam, lennureis läheb sulle maksma ainult 26 eurot ühes suunas ja kaasa võid võtta ka 20 kilo äraantavat pagasit. Lennukipileti võiksid siiski internetist aegsasti ära osta. Siis on, mida oodata!

Kuressaare kesklinnas asub hubane Kuressaare Teater , mille repertuaar on rikkalik. Laval saab näha nii Kuressaare Teatri enda tükke kui ka külalisteatrite etendusi. Võib-olla on just Kuressaare Teatri laval see etendus, millele sa mandril olles õigel ajal ei jõudnud pileteid osta?

Kas teadsid, et kuurortlinn Kuressaare on ka üks kõige spaatihedamaid linnasid maailmas? Saaremaal on iga kümne elaniku kohta üks spaakoht ja kokku üle 400 spaahoolitsuse. On aeg end hellitada, kosutada keha ja vaimu! Nädalavahetuseks puhkusele tulles saab reede õhtul Saaremaale lennates juba paar tundi pärast tööpäeva lõppu spaamõnusid nautida. Igal spaal on oma unikaalne iseloom ja olustik. Vali just endale meelepärane spaapuhkus .

Leidudega on võimalik tutvuda Saaremaa muuseumi näitusel „Viikingid enne viikingeid” . Kui juba sammud lossi seatud, siis tasub ring peale teha kogu muuseumile. Piiskopilinnusesse on peidetud põnevad lood Saaremaast ja saarlastest.

Tegevusi kogu perele leidub ka Kuressaare südalinnas asuvas alternatiivajalookeskuses Thule Koda, kus saab vaadata näitust, mis räägib Saaremaa erakordsusest maailmas. Seal olles tuleb aga meeles pidada üht – ära usu kõike, mida näed! Thule Kojas tegutseb ka Thule Kino, mille kinokava on rikkalik. Kuressaare ääres Auriga keskuses on aga Apollo kino, mis on ka paljude perede südamed võitnud.

7. Saaremaa klassikud ootavad (taas)avastamist

Lennukiga Saaremaale tulles peab auto küll mandrile jääma, kuid see ei peaks saama takistuseks, et saart tervikuna avastada. Võimalus on endale auto rentida ja linnast kaugemale põrutada. Esimesena tasub kindlasti ette võtta klassikalised kohad, mille järgi Saaremaad tuntakse – Kaali meteoriidikraater, Angla tuulikumägi, Panga pank, Sõrve tuletorn, Vilsandi rahvuspark, Kiipsaare tuletorn, Koigi raba ja neid on veelgi.

Kui klassikalised turismikohad on juba tuttavad, soovitame avastada Saaremaa spirituaalset poolt. Meil on seitse keskaegset kirikut, mis annavad aimu saarlaste eluolust sajanditetagusest ajast. Tänapäeva tagasi tulemiseks on väärt külastamist nunnaklooster Reomäel, kus külalised lahkelt vastu võetakse ja nende igapäevane aeg peatuma pannakse. Samuti saab endale soetada personaalse kaitsepühaku amuleti ja kohalike mesilaste mett.

Saaremaale lennates jääb küll traditsiooniline Virtsu-Kuivastu liinireis olemata, kuid kui praamisõit peab meie juures käimise kindel osa olema, siis võib minna külla üle mere väikesaartele. Abruka müstiline mets, Ruhnu ebamaiselt pikad rannad, Vilsandi uus tuletorn on kõik vaid lühikese meresõidu kaugusel. Leia enda jaoks sobiv saar ja broneeri laevapilet meile või Ruhnu, sest põhjuseid küllatulemiseks on kordi rohkem kui need seitse, aga need avastad juba kohapeal.