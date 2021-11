Delfi rikkus head ajakirjandustava

Artikkel räägib sellest, et mitmes vallas võtavad Hansabuss ja Go Bus ATKO seniste liinide teenindamise üle.

Delfi vastas Pressinõukogule, et artikkel sisaldas õiget väidet Harjumaa kohta ning ka kaebaja ei lükka seda tõenditega ümber. Väidet kinnitab ka Harjumaa maakonnaliinide veebileht, millel sisalduva info põhjal ei teeninda ATKO Liinid ühtegi Harjumaa bussiliini. Delfi leiab, et väärtushinnang „kurikuulus“ on põhjendatud, sest kaebajal on teenuse osutamisega varasemalt olnud palju probleeme.

Pressinõukogu otsustas, et Delfi rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 1.4., mis näeb ette, et ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav info. Pressinõukogu leiab, et kuivõrd tegelikkuses teenindab ATKO Grupp Harjumaal mitut liini, oleks pidanud artiklis selguse huvides nimetama ära ATKO Grupi tütarfirmad, kes Harjumaal liine teenindama on jäänud.