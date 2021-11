Kaljulaid korruptsiooniteemast Tallinna võimuleppes: ei pea eraldi kokku leppima, et seadusi tuleb täita

Ka möödunud nelja-aastase valitsemisperioodi sisse jäi mitmeid linnavõimuga otseselt seotud kriminaalmenetlusi. Kahtlustuse on saanud ka abilinnapea Eha Võrk, tema eitab süüd. Äsja sõlmitud koalitsioonileppes korruptsiooniküsimust aga otsesõnu ei puudutatagi, kuigi ka seekordsetes valimisdebattides oli see oluline teema.

"Aus, läbipaistev ja seadusest tulenev linnajuhtimine on väärtus, millest igal juhul tuleb lähtuda," ütles Raimond Kaljulaid Delfile.

Kaks kõige rohkem korruptsioonitõrjega mingilgi määral seostatavat punkti koalitsioonilepingus on:



Kaljulaid lisas: "Korruptsioon on seadusevastane tegevus – ei ole vaja eraldi kokku leppida selles, et seadusi tuleb täita. Neid tuleb täita igal juhul ning lubatava ja lubamatu piirid määratlev õiguslik ruum on mistahes poliitilise kokkuleppe suhtes nii või teisiti ülimuslik."