Seire: reovee koroonaviirusesisaldus on stabiliseerunud kõrgel tasemel, olukord on aga muutunud mõneti paremaks

Reovesi 12.11.2021

Tartu ülikooli juhitava reoveeseire sellenädalased tulemused näitavad, et reovee koroonaviirusesisaldus on väga kõrgel tasemel stabiliseerunud. Ülejäänud Eestiga võrreldes eristub jätkuvalt Kagu-Eesti, kus on viirusekogus mitu korda suurem kui mujal.