USA hoiatab Euroopat Venemaa võimaliku sissetungi eest Ukrainasse

Samal ajal on ka ebakindlus Venemaa gaasitarnete asjus Euroopasse, vaatamata Putini lubadusele tarneid suurendada. Putin avaldab Euroopa organitele survet Nord Stream 2 gaasitorule kiire heakskiidu andmiseks.

Venemaa hiljutine vägede ja tankide liigutamine Ukraina suunas pani USA Luure Keskagentuuri ( CIA ) direktori Bill Burnsi sel kuul Moskvat külastama. Seal rääkis ta telefoni teel ka Putiniga. Kolmapäeval helistas Putinile ka Saksamaa liidukantsler Angela Merkel , et kasutada oma mõjuvõimu Poola - Valgevene piiri migrandikriisi leevendamiseks. Putin keeldus oma abist.

Samasugused pinged tekkisid kevadel, kui USA ja NATO süüdistasid Venemaad 100 000 sõduri, tankide ja lennukite koondamises Ukraina piiri äärde. See kriis andis järele, kui USA president Joe Biden helistas Venemaa riigipeale Vladimir Putinile ja pakkus tippkohtumist, mis toimuski juunis.

Venemaa ütleb nagu alati, et vägede liikumised tema territooriumil on siseasi, ja eitab agressiivseid kavatsusi, süüdistades samas USA-d provokatsioonis sõjalaevade Mustale merele saatmise näol.

Üks Valge Maja ametnik ütles eile õhtul, et USA konsulteerib liitlastega vägede koondumise üle, peab Ukrainat partneriks ja mõistab hukka Venemaa igasugused ja kõik agressiivsed aktid.

Washington jälgib hoolega Vene vägede koondumist Ukraina piiri lähedale ja USA ametnikud on teavitanud Euroopa Liidu kolleege oma murest võimaliku sõjalise operatsiooni pärast, teatasid mitmed informeeritud allikad Bloombergile.

Venemaa ei kavatse praegu Ukrainaga sõda alustada, kuigi Moskva peab näitama, et on valmis jõudu kasutama, kui vaja, ütles Kremlile lähedane allikas.

Ühe USA administratsiooni ametniku sõnul põhineb USA mure Venemaa kavatsuste pärast kogunevatel tõenditel ja suundumustel, mis meenutavad Krimmi annekteerimise eelset aega 2014. aastal.

Informatsioon, mida USA ametnikud Venemaa kohta jagasid hiljutistel kohtumistel Brüsselis, on rahutuks tegev, teatas üks informeeritud allikas. Teine allikas rõhutas, et ei ole kuidagi võimalik teada Moskva tegelikke kavatsusi ja järgmisi samme.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba kohtus kolmapäeval Washingtonis USA ametivenna Antony Blinkeniga ja näis mõista andvat, et USA jagas temaga vähemalt osa uuest informatsioonist.

Blinken ütles, et USA-l ei ole Moskva kavatsuste kohta selgust. „Meie mure on, et Venemaa võib teha tõsise vea ja püüda üles soojendada selle, mille ta võttis ette 2014. aastal,” ütles Blinken.

Mõnede analüütikute sõnul võib Putin arvata, et nüüd on õige hetk peatada Ukraina liikumine Lääne suunas, enne kui on hilja.

Julgeolekualase luureettevõtte Janes teatel on Vene vägede hiljutine liikumine varjatud, toimub sageli öösel ja osalevad eliitüksused, erinevalt üsna avalikust vägede koondamisest kevadel.

Samuti kolmapäeval Washingtonis viibinud Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles pärast kohtumist USA presidendi Joe Bideniga, et ka nemad arutasid Ukraina teemat ja toetavad täielikult viimase territoriaalset terviklikkust.

Vene riigiduuma asespiiker Pjotr Tolstoi kuulutas eelmisel kuul telekanalis NTV, et kogu Ukraina saab olema Venemaa osa ja ei saa olema enam mingit Ukrainat.

„Ma loodan, et kogu maailm näeb selgelt, kes tegelikult tahab rahu ja kes koondab ligi 100 000 sõdurit meie piirile,” ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kolmapäeval rahva poole pöördudes. „Venemaa psühholoogilisel survel ei ole meile mõju, meie luurel on kogu informatsioon, meie armee on valmis tõrjumiseks igal ajal ja kohas.”