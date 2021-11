Täna on oodata tugevat tuult, ent sadu tuleb vähe

Täna kandub mitmeosaline madalrõhuala Barentsi mere kohale ja selle serva mööda liigub väike osatsüklon üle Soome Karjala kohale ning toob Eestisse ööks ja varahommikuks vihma ja lörtsi. Lääne-Eestis on pilved juba hõrenenud ja taevas on muutumas selgemaks ka idapoolsetes maakondades. Päeval eemaldub madalrõhkkond juba Venemaale ja suuremal osal Eestist vaheldub selgem taevas pilvelaamadega ja saab enamasti sajuta läbi, vaid Harjumaa idaservas ja Virumaal on vihmahood võimalikud.

Tuul pöördub edelast läände ja loodesse ning on tugev, ulatub puhanguti 14, Soome lahe rannikul 18-19 meetrit sekundis. Loodevoolus saabuv õhumass on pisut jahedam, aga õhutemperatuur püsib ikka valdavalt plusspoolel, on öösel +2..+7 kraadi piires, vaid varahommikul võib kohati 0 kraadi lähedale langeda, päeval on 5..9 kraadi piires.

Laupäeval tugevneb Eesti kohal kõrgrõhuvöönd, taevas on nii madalaid pilvelaamu kui selgemaid laike ja ilm on enamasti sajuta. Tuul vaibub. Õhutemperatuur langeb öösel sisemaal 0 kraadi ümbrusse (-3..+3 kraadi piires), rannikul püsib üle 0 kraadi, päeval tõuseb +3..+5, rannikul +8 kraadini.

Pühapäeval tugevneb Skandinaavias kõrgrõhkkonna mõju, aga selle serva mööda kandub loodevoolus meile niiskemat õhku ning taevas muutub pilvisemaks. Kuid tänastel andmetel suuremat sadu ei tule, vaid Virumaal on vihmahood tõenäolised. Tuul pöördub lõunakaarest põhjakaarde ning päeva peale muutub tuntavamaks. Õhutemperatuur on öösel sisemaal -2..+2, rannikul kuni +5, päeval tõuseb 3..6 kraadini.

Esmaspäeva öö on kõrgrõhkkonna mõjul sajuta ja selgema taevaga. Tuul puhub põhjakaarest ja ulatub rannikul 13-14 meetrini sekundis. Õhutemperatuur langeb sisemaal -5 kraadi ümbrusse, rannikul jääb veel üle 0 kraadi. Päeval laieneb madalrõhuala servaga üle Skandinaavia ja Soome ning selle survel taandub kõrgrõhuala lõuna poole. Ennelõuna on selgema taevaga ja rahulik. Õhtu poole tõmbub taevase pilvisemaks, aga sadu veel ei jõua. Tuul pöördub edelasse ja tugevneb. Õhutemperatuur on mandril -1..+1 kraadi piires, saartel ja läänerannikul tõuseb +2..+5 kraadini.