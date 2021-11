Oma neljandal töökümnendil plaanib KIKA grupp vallutada Ühendriikide turgu ja tegevusalasid laiendada

"Edukas äri nõuab palju tähelepanu, seega on võimatu teha korraga mitut asja hästi – otsustasime, et keskendume vaid sellele, mida kõige paremini oskame. Tähelepanu kliendile ei ole vähem tähtis kui keskendumine ärile. Aretajana tean osade loomade spetsiifilisi vajadusi või isegi nende individuaalseid tõuge – nii tulid turule rahvusvaheliselt tunnustatud brändid nagu Nature's Protection Superior Care ja Misoko. Loome osa vajalikest ja nõutavatest lahendustest ise ning teise osa otsime välisriikide usaldusväärseimate tarnijate käest,” ütleb KIKA asutaja.

Ta ütleb, et sellest hobist sai lõpuks äri, eriti pärast Nõukogude Liitu kokkuvarisemist kui avanesid Euroopa piirid. Ta avas siis esimesed poed riigi suuremates linnades ja tänaseks on neid üle 120. KIKA edenemiseks on naine pidanud ohverdama oma muud hobid, mis olid samuti äriks saanud – kuus aastat tagasi hülgas perekond oma juveeliäri ning paar aastat enne seda sulgeti nende juhitud lasteaed.

"Ühest küljest maksis nõukogude ajal puudel palju rohkem kui summa, mida mu vanemad ühe kuuga teenisid, nii et pidin raha kõrvale panema ja lemmiklooma võimalikust võtmisest oma vanematega diplomaatilisi läbirääkimisi pidama.” Teine õppetund oli, et lemmiklooma eest hoolitsemine oli päris kallis – näiteks maksis Kika soeng 15 rubla, kuigi tüdruku ema teenis tol ajal vaid 70 rubla kuus. “Raskuste asemel üritasin võimalusi näha: pärast raha kõrvale panemist kutsusin Kika juuksuri meile koju ja pärast paari tema visiiti, õppisin ise koera pügama. Lõpuks hakkasid inimesed minult tänaval küsima, kus ma koeraga juuksuris käin ning saades teada, et teen seda ise, kutsusid nad mind oma koju nende lemmikuid samuti pügama. Teismelisena oli mul juba töökoht, mis muutus elustiiliks,” meenutab Januškauskaitė-Plungė.

"Oleme kogu looma eluea omanikega partnerluses – kõrgeimatele standarditele vastavate kutsikate aretamisest igapäevaste toitmiste, mängimise ja hoolduseni. See võib kõlada banaalselt, kuid see on elustiil, mitte äri – seda selle pärast, et räägime oma kõige ustavamate partnerite, pereliikmete ja lõputu tingimusteta armastuse allikate eest hoolitsemisest. Püüame pakkuda loomadele parimat. Olen veendunud, et hoolitsetud lemmik annab omanikule armastust, hea emotsionaalse seisundi, teisisõnu – hea tervise,” ütleb Januškauskaitė-Plungė.

Ta toob näitena Nature's Protection Superior Care sarja tooted, mis on mitmeaastase otsimise tulemus ja mida nüüd tuntakse mitmetes maailma riikides. Jaanuaris avas firma funktsionaalsete delikatess-lisandite sarja ja rajas allüksuse USAsse, mistõttu tunneb grupp ennast neljanda töökümnendi alguses kindlalt.

Janita J. Plungė ja Laimis Staršelskis esimese saadetise väljumispäeval USAsse.

Panustab ühiskondlikesse algatustesse

Januškauskaitė-Plungė, juubelit tähistava KIKA ettevõtete grupi asutaja ütleb, et pole meeletult tänulik mitte ainult klientide 30 aastat kestnud usalduse vaid ka lemmikloomaarmastuse eest. Kogu meeskond väärib kindlasti isiklikku tänuavaldust, sest nende pühendumise ja ühisele eesmärgile keskendumiseta oleks edukal teel püsimine palju keerulisem.

"Kuigi olen arvamusel, et juht peab vahel karme seisukohti võtma, sest vahel on vaja vastu võtta ebapopulaarseid, keerulisi ja riskantseid otsuseid, ei oleks ma ilma oma meeskonnata mitte midagi saavutanud. Võtame ette ainult projekte, mille puhul teame, et suudame need korralikult ellu viia, panustades nii loomade heaolusse. Lisaks töötavad õnnelikud inimesed õnnelike loomade nimel, niisiis unistame, et tulevikus võiksid kõik kodus parimat sõpra kasvatada, sest hetkel kõikidel lemmikloomi kodus ei ole,” naeratab Januškauskaitė-Plungė.

Ta lisab, et alates firma algusest on KIKA hoolitsenud ka kodutute loomade eest, toetades nende eest hoolitsevaid organisatsioone ja viinud ellu Ajutise Kodu projekti oma poodides, et aidata loomadel leida uus kodu ja armastavad omanikud.

Kodutud loomad Ajutise Kodu projektist pärast armastava pere leidmist.

"Võib näha, et looma staatus on paljudes peredes muutumas – teda nähakse järjest enam kui täieõiguslikku pereliiget ja partnerit, kes toob rõõmu ja aitab üksinduse vastu ning õpetab teiste eest hoolitsema. Seepärast on meie missioon kindlustada, et see pereliige saaks elada pika, täisväärtusliku elu, olles ümbritsetud armastuse ja hoolega,”, ütleb KIKA asutaja.