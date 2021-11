Eesti-Vene-Läti kolmikpunkt Foto: Argo Ingver

Saksa leht Die Welt avaldas täna Euroopa Komisjoni konfidentsiaalsed dokumendid, kus viidati, et Venemaa võib suunata migrandid Pihkva kaudu Eesti piirile. Varasemalt on räägitud, et piiri ehitustööd käivad.