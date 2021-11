Iraagi valitsus abistab Valgevenest lahkuda soovivate iraaklaste tagasi kodumaale saatmisega

Iraagi saatkond Moskvas andis Valgevenes viibivatele iraaklastele teada, et abistab neid soovi korral tagasi kodumaale pääsemisega. Kuna Iraagil Valgevenes eraldi diplomaatilist esindust pole, tegutsebki kriisi lahendamisega Venemaal asuv saatkond.

Leedu Delfi vahendab, et Iraagi aserändeminister Karim al-Nuri sõnul abistab Iraak soovi korral kõiki oma kodanikke Valgevenest lahkumisega.

Lahkuda soovivad iraaklased peaksid saatkonna avalduse põhjal diplomaatidega ühendust võtma kas WhatsAppi või konsulaarmeiliaadressi kaudu, et registreerida Iraaki naaseda soovivate isikute andmed.

Pole teada, kas Valgevene jõustruktuurid lahkuda soovivatel inimestel ka päriselt piirialadelt lahkuda lubavad. Viimastel päevadel on esinenud palju teateid juhtumitest, kus piirialadelt lahkuda soovivaid migrante on Valgevene piirivalvurid relvaga ähvardanud või lausa peksnud.

NEXTA teatel on Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni esindaja Valgevenes Mahym Orazmuhamedova piiriäärsetele migrantidele öelnud, et neil on järel kaks varianti: kas paluda asüüli Valgevenes või naasta koju.