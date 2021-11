Tagasiside näitas ministeeriumi sõnutsi, et umbes pooled vastanud koolidest pidasid kiirtestimise protsessi sujuvaks ning väidetavalt suuremaid tõrkeid ei esinenud. Foto: Tiit Blaat

Esimene nädal massilist üle-eestilist vatitikuga ninasurkimist on haridus- ja teadusministeeriumi hinnangul osutunud edukaks: kiirtestimisega tuvastati ports COVID-positiivseid ning protsessi nähakse õppeasutuste silmis laialdaselt kui positiivset nähtust. See ei tähenda aga, et tulevikustsenaariumid peaksid jääma muutustest puutumata.