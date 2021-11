Kaitseminister Laanet: liigutame vajalike piirilõikude juurde piiriületust tõkestavaid vahendeid

Kalle Laanet Foto: Rauno Volmar

Saksa ajaleht Die Welt kirjutas täna Euroopa Komisjoni konfidentsiaalsele dokumendile viidates, et varsti võib inimsmugeldajate jaoks tähtsat rolli mängida ka Eesti lähistel asuv Pihkva lennuväli. Kaitseminister ütles, et juba on kokku lepitud, kuidas seisame võimalikule hübriidrünnakule vastu.