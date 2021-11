Saksa leht: Venemaa võib suunata migrandid Pihkva kaudu Eesti piirile. PPA: paari nädala eest tuli info, et Pihvka lennujaam avatakse välislendudele

PPA peadirektori asetäitja piirivalve alal Egert Belitšev ütles Delfile, et PPA sai mõned nädalad tagasi info selle kohta, et Pihkva lennujaam soovib end avada rahvusvahelise lennuliiklusele.: "Nimelt taotles Pihkva lennujaam sarnaselt veel mitme Venemaa lennujaamaga luba rahvusvaheliste lendude teenindamiseks. Teenindada sooviti lende Valgevenesse, Türki ja Egiptusesse."

Belitšev lisas, et lennuliinidega seotud arenguid lähiriikides jälgitakse tähelepanelikult, et vajadusel muuta rändega seotud ohuhinnanguid. "Nagu öeldud, siis hetkel see täiendavat rändesurvet Eestile ei põhjusta.“