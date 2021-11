Eesti seisab silmitsi järsu kaupade hinna tõusuga: mis juhtub edasi ja kuidas mitte tühjade taskutega jääda?

„Pead põhimõtteliselt teadma, mida ja kust ostad, ning tegema analüüsi. Must reede on minu meelest igati õigustatud asi, kui ostad internetist ja vajad seda kaupa – siis võidad tõesti raha kokku hoides, ei pea öö läbi poe ukse taga külmas ootama, et hommikul massidega poodidesse sisse rabeleda. Soovitaksin vältida impulsiivset ostlemist – et pärast musta reede oste üle vaadates ei tekiks tunnet, nagu oleksid ärganud tugeva pohmelliga,” räägib Šimonis.

„Palun hoidke silm peal oma kontode paroolidel ja pangaparoolidel. Parool, mille saad kergesti meelde jätta, on liiga nõrk. Radikaalsemalt öeldes on hea parool see, mida paberilehelt arvutisse tippides esimesel katsel õigesti sisestada ei õnnestu. Kasutage paroolidraivereid – see pole raketiteadus. Mõnikord on inimestel hirm, kas nende ost on teele pandud õigel ajal ja kahjustamata või ega pangakaardilt raha rohkem maha ei võeta. Pealegi kõik ei tea, et nad saavad Mastercardilt raha tagastamist taotleda, seda vääramatu jõu korral. Enne ostlemist tasub sisse lülitada loogiline mõtlemine ja annus skeptitsismi. Lugege veebipoodide arvustusi, kuid pidage meeles: näiteks Amazonis on terve hulk sisseostetud arvustusi.”