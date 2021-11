VIDEO | Teadusnõukojas tuleb ilmselt suurem verevahetus. Kaja Kallas: vaatame kogu selle pildi üle

Tänasest Eesti Päevalehe artiklist koorus, et nõukoja liikmed on kurnatud. Nad leidsid, et tuleks välja koolitada inimesed, kes nõustaksid valitsust kriiside ajal põhitöö korras. Koostöö osas leidus teravat kriitikat. Liige A (nõukoja liikmed ei soovinud võimaliku konflikti vältimiseks loos oma nime all esineda – toim) tõi esile, et viimase kuu jooksul on esile kerkinud küsimus, kas valitsuses muretsetakse koroonaolukorra pärast piisavalt.

Delfi uuris valitsuse pressikonverentsi järel peaminister Kaja Kallaselt, kas suhted tõesti sassis. "Ei tunneta, et teadusnõukojaga oleks hõõrumisi," ütles Kallas ja lisas, et on liikmetega suhelnud individuaalselt ning muidugi ka laiemas ringis.

"Alguses mõeldi, et tegu on ajutise tööga, aga nüüdseks on nad põhitöö kõrvalt pidanud sellega pikemalt tegutsema," lisas Kallas. Paar nädalat tagasi peetud virtuaalkoosolekul küsis Kallas liikmetelt otse, kas keegi on väsinud. Ta märkas ekraanil mõnda inimest noogutamas. Räägiti ka, kas keegi soovib vahetust. Andres Merits ütles konkreetselt välja, et tema ei jätka. Seda kinnitas ta ka mainitud Päevalehe artiklis. End asendama soovitab ta ühte oma kolleegi.

Aga ehk oleks siis väsimuse korral verevahetust rohkemgi vaja? Eesti teadlaste pink ju nii lühike ka pole. "Just, see oligi see arutelu teadusnõukojaga," viitas Kallas koosolekule. "Vaatame kogu selle pildi üle, et oleks võib-olla vaja värskendust." Ta sõnas, et väga oluline on seegi, et ekspertidel oleks omavahel väga hea klapp. Liikmetel on seega suur sõnaõigus koosseisu osas.

Jaanuaris saavad praegused lepingud läbi, misjärel on suuremaid muudatusi oodata.

Intervjuu teises pooles selgitab Kallas oma varasema karjääri näitel, miks ei käi asjad nii, et valitsus rakendaks teadusnõukoja soovitusi üks ühele. "Oleme teadusnõukoja nõu kuulanud ja väga tänulikud, aga jah - vastutame meie."

Pikemalt juba intervjuus.

Teadusnõukoda juhib Tartu ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi professor Irja Lutsar.