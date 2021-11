Maskide ja testidega Eesti mets ühes kalendrikuus 13 341 puu võrra rikkamaks

Koostöö tulemus ja klientide huvi loodussõbraliku tarbimise vastu on muljetavaldav. Medifumi klientide ja Makeitnuetrali abiga istutatakse oktoobrikuu koostöö eest Eesti metsadesse 13 341 uut puud. Kogu koostöö eest on praeguseks kogunenud 19 258 puud, mis ootavad istutamist.

Medifum on juba eeskujuks teistelegi ettevõtetele, kes tahavad loodusele midagi tagasi anda. Medifumi kontor ja ladu töötavad täielikult roheenergial ning tulevikus on plaanis kasutada vaid kliimasõbralikke pakendeid.

Kuna COVID-19 olukord on endiselt täbar, tuleb meil arvestada uut liiki jäätmetega: loodusesse satub suures koguses ühekordseid kaitsemaske ja muid isikukaitsevahendeid. Selleks, et me ennast ja teisi viiruse eest kaitstes keskkonnale liiga ei teeks, tasub vahendid soetada sellisest e-poest, mis pakub klientidele võimalust loodusele tagasi anda.

Medifumi e-poest saab endale soetada CO 2 -neutraalseid isikukaitsevahendeid . E-poes on lausa eraldi CO 2 -neutraalsete toodete valik, mille alt leiab kaitsemaskid, kummikindad, COVID-19 kiirtestid ja palju muud.

Novembri eest tuleb kokku tõenäoliselt veelgi rohkem puid, sest juba praegu liigutakse tempos 1000 puud päevas.

Hetkel on Makeitneutralil broneeringus 2 miljonit taime ja kevadel on plaanis need ka mulda istutada.

Üks tellimus, üks puu

Makeitneutral on võtnud oma südameasjaks hoolitseda selle eest, et iga ettevõte saaks äri teha nii, et tellimused ja teenused liiguksid klientideni võimalikult süsinikuneutraalselt ja metsa-positiivselt. Üks osa koostööst seisneb selles, et Makeitneutrali koostööpartnerid pakuvad oma klientidele võimalust istutada iga ostu või tellimuse kohta Eesti metsa juurde üks puu.

Makeitneutrali üks pikaajalisem eesmärk on istutada planeedile miljard puud ning kaitsta olemasolevaid metsi, mis on koduks miljonitele lindudele ja loomadele. Metsad on meie planeedi kopsud, milleta ei tule inimkond kuidagi toime. Seepärast on oluline loodusressursiga võimalikult säästlikult ümber käia.