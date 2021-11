Poola asevälisminister: Valgevene ei ole ratsionaalne partner, kellega saaks midagi kokku leppida

Olukorda Poola-Valgevene piiril arutatakse täna ÜRO julgeolekunõukogu erakorralisel istungil Euroopa Liidu riikide nõudmisel, vahendab Poola Raadio.

„On keeruline ennustada, kuidas need arutelud kulgevad, sest julgeolekunõukogu üks liikmetest on Venemaa,” ütles Jabłoński, viidates Venemaa osalusele praeguses migrandikriisis. „Putini poliitiline patronaaž Lukašenka üle ei ole kellelegi saladuseks. Ma ei ootaks selle organi tegevusest läbimurret.”

Samas peab Jabłoński väga tähtsaks, et see teema on päevakorras ja sellest saab rahvusvaheline küsimus.

„See on täna kõige suurem oht ülemaailmsele julgeolekule, sest see võib viia kogu Euroopa destabiliseerimiseni,” rõhutas Jabłoński.

Küsimusele katsete kohta rääkida otse Valgevenega ja lahendada kriis nii, vastas Jabłoński, et „selliseid katseid on meie poolt erinevatel tasemetel tehtud palju kordi”, aga on selge, et nendel läbirääkimistel „ei ole šanssi edule”.

„See ei ole ratsionaalne partner, kellega saab jõuda kokkuleppele ja ta peab sellest kinni. Seni on igasugust usutavust reaalsete tegudega negatiivselt kinnitatud. Deklaratsioonid läbirääkimiste kohta on väga erinevad sellest, mida me näeme pärast meie piiridel, see on nende deklaratsioonide täielik vastand,” selgitas Jabłoński.

Jabłoński sõnul tuleb selleks, et mingite läbirääkimiste pidamist Valgevene poolega võimalikuks pidada, lõpetada piiri ründamine.