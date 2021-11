Ametlikult kaebasid kaks Nõmme gümnaasiumi õppurit (õde-vend) oma kooli kohtusse, lisaks kaebas üks õpilane kohtusse Kristiine gümnaasiumi. Tänasel istungil esindasid neid lapsevanemad. Nõmme kooli laste ema Marje kirjeldas, kuidas mõni aeg tagasi teatas kool, et kõik on hästi ning võib kontaktõppes jätkata, viiruskoldeid pole. Tema sõnutsi läks mööda paar tundi ja direktor teatas ning vabandas, et Tallinna juhtide poolt tulid uued suunised. Marje viitas, et kool polnud oma otsustes vaba.