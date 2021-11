Läti siseministri sõnul on riik valmis kiiresti jõud mobiliseerima, kui migrandid peaksid Valgevenest peale tungima

„Ei ole mingeid tõendeid selle kohta, et me ei suudaks olukorda kontrollida,” ütles Golubeva.

Golubeva rõhutas, et Läti-Valgevene piirile on juba rajatud 30 kilomeetrit okastraattõket. Tara on paigutatud just sinna, kus oli kõige kergem jalgsi piiri ületada. Järgmise nädala lõpuks kavatsetakse valmis saada 37 kilomeetrit tara. Ülejäänud osa Läti-Valgevene piirist on soine või jookseb mööda Daugava jõge.