Karmis karantiinis olevast Lätist sõidetakse sisseoste tegema Leetu

Šiauliai kaubanduskeskuse Saulės Miestas esindaja Irmantė Svencienė ütles, et ostlejate vool Lätist on viimasel ajal suurenenud, vahendab Leedu Delfi.

„Me kuuleme lätlastelt endilt, et nad sõidavad meie juurde. Varem sõitsid nad Lidlisse ja hiljem kaubanduskeskustesse Šiauliais, mistõttu oli meil ostjaid Lätist ka varem. Loomulikult oli karantiini ajal neid vähem, aga nüüd on nende arv taas kasvanud,” ütles Svencienė.

„Täpset arvu öelda on raske, sellist statistikat ei ole, aga liikumine toimub. Nädalavahetustel on mõnedes poodides sagedamine kuulda läti keelt,” ütles Svencienė.

Šiauliai kaubanduskeskuse Bruklinas esindaja kinnitas, et ka neil on lätlasi tavalisest rohkem.

Šiauliai poe Batų Kalnas esindaja Gintarė Stupurienė ütles, et enne pandeemiat oli neil alati palju Läti kliente, siis nende arv vähenes, aga nüüd on taas kasvanud.

„Viimasel ajal oleme me märganud, et külalisi Lätist on rohkem, eriti nädalavahetustel. On ka tööpäevadel, aga eriti palju laupäeviti ja pühapäeviti. Nad tulevad sisseoste tegema,” ütles Stupurienė.