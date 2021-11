ANALÜÜS | Tallinna võimulepe jagab silmi särama panevaid lubadusi, küll mitte korruptsiooni teemal

Jääb ebaselgeks, mida hakata peale deklaratsiooniga "jätkame linna asutuste, äriühingute ja sihtasutuste juhtimiskvaliteedi parandamisega".

Siin haigutabki Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide võimuleppe suurim auk. Lisaks toodud punktile viitab korruptsiooniteemale veel üks: "Toetame opositsiooni kandidaati linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe kohale. Tugevdame Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni võimekust." Vaatamata sellele, et Tallinnas aastaid aset leidnud järjepidev korruptsioon on olnud avalikkuses üks põhiline linnavõimuga seoses kirgi kütnud teema, pole koalitsioonileppes selle kohta peaaegu mitte midagi. Kui see on aset leidnud, on selle avastanud enamasti ikka kapo, mitte revisjonikomisjon.