Leedu peaminister: piirisurve tõttu peame olema valvsad ja tugevad

„Eile otsustas valitsuse ettepanekul seim kehtestada piiril Valgevenega eriolukorra. See kestab kuu aega ning lisaks migrandilaagritele ka viie kilomeetri ulatuses piirist Valgevenega. Valgevene režiim on otsustanud tekitada Poolas , Leedus ning Lätis kaose ning tõsta pingeid migrantide piirile surumisega. Seetõttu peame ohu kasvades olema keskendunud, valvsad ja tugevad," sõnas Šimonytė videopöördumises rahvale.

„Mul on hea meel, et keerulises olukorras suudavad Leedu institutsioonid koostööd teha. Seim tegi otsuse eriolukorra kehtestamise kohta peaaegu ühehäälselt ja ka vabariigi president väljendas oma selget toetust," lisas Leedu peaminister.

„Leedu on ikka ja jälle tõestanud, et oleme rasketes olukordades oma ülesannete kõrgusel. Ma ei kahtle, et ka nüüd suudame lätlaste ja poolakatega kaitsta lisaks oma piiridele ka Euroopa Liidu julgeolekut. Samuti kaitseme me õigust otsustada oma siseasjade üle vabalt ning ilma väliste väljapressijate surveta. Usaldame oma ametnikke ning laseme neil teha oma tööd," ütles Šimonytė lõpetuseks.