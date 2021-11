Keskkriminaalpolitsei kahtlustab meditsiinitöötajat immuniseerimise tõendite võltsimises

Naisele on kahtlustus esitatud ametialases võltsimises ja altkäemaksu võtmises. Kahtlustuse kohaselt väljastas meditsiinitöötaja Covid-19 immuniseerimise tõendeid vaktsineerimata inimestele ning võttis selle eest altkäemaksu. Esialgne kahtlustus puudutab ligi 20 episoodi, kuid menetluse käigus võib see arv muutuda.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Ats Kübarsepa sõnul kasvas piirangute karmistamisel nõudlus võltsitud vaktsineerimise tõendite järele, näiteks otsisid inimesed sotsiaalmeedias kontakte ja võimalusi tõendi hankimiseks. "Immuniseerimise tõend on seaduse mõttes oluline dokument, samamoodi nagu pass või ID-kaart, ning tõendi võltsimine ja selle kasutamine on seaduse rikkumine. Vaktsineerimine on praegu ühiskonnas väga aktuaalne teema, mistõttu püüab politsei välja selgitada, kas keegi teenib sellega ebaseaduslikku tulu või paneb toime muid rikkumisi. Töö käigus tegime kindlaks tervishoiutöötaja, kellele täna kahtlustus esitati," ütles Kübarsepp. Tema sõnul õõnestab vaktsineerimata inimestele tõendi väljastamine kogu vaktsineerimisprotsessi ning ka piiranguid hoolikalt järgivate inimeste ja ülekoormuses töötavate arstide pingutusi.