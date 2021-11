KAART | Lähis-Idast jõutakse Valgevene piirile kuni 15 000 euro eest

Viisadega tegeleb teadete järgi Valgevene esindus Erbilis. Üks reisiagent Bagdadis , kes ei tahtnud oma agentuuri nime mainida, ütles aga Deutsche Wellele, et Valgevene esindus on andnud viisataotlused mitmete reisifirmade menetleda.

Bagdadi reisiagent ütles, et ta sai varem selliseid viisataotlusi, aga on nüüd lõpetanud nende menetlemise: „Ma ei tee seda enam, sest see on muutumas liiga hämaraks ja ma ei taha oma äri ohtu seada. Aga viisade saamine võttis viis päeva kuni kaks nädalat.”

Lisaks sellele kinnitasid allikad Deutsche Wellele, et viisataotlused on antud menetleda Valgevene esindustele ka teistes riikides kui Iraak.

Juures olevas YouTube’i videos selgitab Venemaa ettevõte nimega Made in Russia24, mis väidab, et pakub ametlikke turimisteenuseid nagu turismiviisad, et iraaklased ja süürlased ei saa enam reisida turistidena Valgevenesse turismikutse alusel, millel on lennujaama tempel, kust nad välja lendavad. Nüüd vajavad nad väidetavalt niinimetatud viisakleebist, mille saab Valgevene saatkondadest. Ettevõte väidab, et iraaklased saavad viisa ainult Valgevene saatkonna kaudu Ankaras.