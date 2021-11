Merkel palus, et Putin aitaks lahendada olukorda Valgevene-Poola piiril

Täna toimus telefonikõne Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli ning Venemaa presidendi Vladimir Putini vahel. AP teatel andis Merkel Kremlile teada, et migrantide kasutamine Euroopa Liidu vastase meetmena on Valgevene režiimi poolt ebainimlik ning vastuvõetamatu.

Ühtlasi palus Merkel, et Putin sekkuks olukorda piiril ning rakendaks Minski režiimi üle oma mõjuvõimu. Kreml avalikustas ka omapoolselt kõne kokkuvõtte. Sellest selgub, et Putin pakkus Euroopa riikidele välja, et omavahelisi probleeme tuleks läbi arutada. Sellest tulenevalt leppisid Putin ning Merkel kokku, et vestlevad lähitulevikus uuesti.