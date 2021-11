ERISAADE | Koroonaravim ei muutu käsimüügiravimiks ja see ei ole alternatiiv vaktsiinile

Praegu on Euroopa ravimiametis hindamisel kaheksa koroonaravimit, müügiluba ei ole neist veel ükski saanud.

Suvi selgitas, et laias laastus saab hindamisel olevaid ravimeid jagada kaheks: need, mis toimivad konkreetselt SARS-CoV-2 vastu, mõjutades viiruse elukäiku kehas ja takistades sel paljuneda, ja need, mis suruvad organismis alla põletikulisi protsesse, mis tekivad raskelt COVIDit põdedes.

Viimastel päevadel on räägitud toimeainest molnupiraviir. Suvi rääkis, et tegemist on viirusevastase ja suukaudse ravimiga. „Seda saab lihtsasti võtta,“ tõi ta välja selle positiivse omaduse. Suurbritannias ja Ameerika Ühendriikides on sel juba kasutusluba olemas.

Molnupiraviiri on oluline võtta haiguse esimestel päevadel – kohe pärast haigustunnuste avaldumist, sõnas Suvi.

Antikehadel põhinevad ravimid on samuti viirusevastased ja ka neid peaks võtma haiguse varajases staadiumis, et viiruse paljunemist oleks võimalik takistada, selgitas Suvi. Sellised ravimid on mõeldud täiskasvanutele, aga on ka üks tootja, kes püüab saada müügiluba ravimile, mida saaks manustada alates 12. eluaastast.

Viirusevastased ravimid ei ole mõeldud raske COVID-19 raviks, ütles Suvi.

Kuidas erinevad vaktsiinid ravimitest?

„Ravimid ei saa asendada vaktsineerimist. Vaktsineerimine on ikka esimene kaitse,“ sõnas Suvi.

Suvi selgitas, et vaktsiin tekitab meis endas immuunvastuse – tekivad antikehad ja mälurakud, mis kaitsevad meid pika aja jooksul. Kõik viirusvastased ravimid, mis on praegu hindamisel, ei tekita aga pikaajalist kaitset, märkis ta.

Ravimeid on Suvi sõnul vaja neile, kel ei teki vaktsineerimisest tugevat immuunvastust, kes jääb seetõttu haigeks ja kel on lisaks haiguse riskifaktorid. „Toetava ravi eesmärk on samuti (nagu vaktsiinidegi – M.E) ära hoida rasket põdemist ja suremust.“

Ravim ei ole laiatarbekaup