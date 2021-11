Poola peaminister: olukord piiril on riiklik terrorism ja Lukašenka kättemaks

„Viimaste päevade sündmused on test nii Poola kui ka Euroopa jaoks ning me oleme teadlikud, et riskid võivad eskaleeruda, et olukord võib halveneda, et meil võib tegemist tulla üha uute provokatsioonimeetoditega Lukašenka ja tema ülemuste poolt,” ütles Morawiecki, vahendab Poola Raadio.

„Kaugelt võivad need sündmused Poola-Valgevene piiril näida migratsioonikriisina, aga see ei ole migratsioonikriis, see on poliitiline kriis, mis on valla päästetud spetsiaalse eesmärgiga destabiliseerida olukorda EL-is,” lisas Morawiecki.

Morawiecki ütles, et tegemist on riikliku terrorismiga. „See on ka Lukašenka vaikne kättemaks selle eest, et me toetasime eelmise aasta augustis Valgevene inimeste demokraatlikku valikut,” märkis Morawiecki.

Morawiecki rõhutas, et „täna ei kaitse me mitte ainult Poola-Valgevene piiri, vaid me kaitseme EL-i idatiiba”.

„Mul on hea meel, et täna räägib kogu Euroopa Liit ühel häälel. Kogu NATO räägib samuti ühel häälel,” ütles Poola peaminister.

Morawiecki sõnul on piir Poola ja Valgevene vahel piir reeglite riigi ja seadusetuse riigi vahel, mis kasutab inimesi elavate kilpidena teatud käitumise esile kutsumiseks.

Morawiecki rõhutas pressikonverentsil, et vastuseks migratsioonikriisile Poola-Valgevene piiril tuleb välja töötada EL-i ühine vastus, ja teatas, et Michel oli sellest vajadusest täielikult teadlik.

„Me peame rääkima lendude efektiivsest blokeerimisest Lähis-Idast Valgevenesse, sest me teame, et see on poliitilise šantaaži instrument,” ütles Morawiecki.

Morawiecki ütles ka, et on vaja alustada Brüsseli tasemel diplomaatilist tegevust Lähis-Ida pealinnades.

„Oma piire kaitstes täidame me oma liitlaskohuseid ja tahame, et liitlased teeksid täpselt sama,” ütles Morawiecki.