Rootsi peaminister Stefan Löfven esitas tagasiastumisavalduse

Teade tagasiastumisest oli oodatud, aga see venis. Pühapäeval, kolm päeva pärast Magdalena Anderssoni valimist Rootsi sotside uueks juhiks, teatas Löfven, et kavatseb lahkumisavalduse esitada uue nädala algul.

See, kes uue valitsuse moodustamise ülesande saab, sõltub Rootsi parlamendi Riksdagi esimehest. Usutav stsenaarium on, et viimane kutsub taas erakondade juhid konsultatsioonidele, et nende seisukohad ära kuulata.