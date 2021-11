Valitsus tahab vaktsiinikahjude fondi siduda aastaid topanud patsiendikindlustuse eelnõuga. Seeder: fondiga on kiire!

„Meie ühiskonnas on jätkuvalt märkimisväärne hulk inimesi, kes kardavad vaktsineerimise kõrvalmõjusid. Eraldi koroonaviiruse vaktsineerimise kõrvalmõjude kahjude hüvitamise fond pakuks inimestele kindlustunnet, et probleemide korral ei jää nad oma murega üksi. Seega aitaks vaktsiinikahjustuste fond saavutada ka kõrgemat vaktsineerituse taset ühiskonnas,“ seisab eelnõu seletuskirjas.

Kallas viitas reedel jälgijaskonnaga sotsiaalmeedia vahendusel vesteldes, et eraldi fondi ei taheta luua, kuna see saadaks avalikkusele signaali, justkui oleksid koroonavaktsiinil ulatuslikud kahjulikud tagajärjed. "Need, kellel on hirmud, kardavad veel rohkem," põhjendas ta.