Isamaa tegi valitsusele ettepaneku luua eraldi vaktsiinikahjustuste fond. Kaja Kallas: fond tuleb koos osana patsiendikindlustusest

Kallas jätkas, öeldes, et 1. novembri seisuga on Eestis vaktsiinidoose tehtud 1 477 877. "Nüüd, kui seda vaadata, siis neid tõsiseid juhte on 0,01% kõikidest nendest doosidest, mis on tehtud. Ja ma toon siia kõrvale: koroonaviirusesse on haigestunud 206 972 inimest, haiglaravil nendest on viibinud 9 838 inimest ja surnud on 1 623 inimest. Ehk siis see on 0,72% haigestunutest ja 0,12% Eesti elanikkonnast. Kui me vaatame maailmas, siis on surnuid 2,02% nakatunutest."