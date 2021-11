Riigikogu õiguskomisjoni hinnangul on abieluvõrdsus Eestis tagatud. Eestimaa Rohelised mõistavad selle otsuse hukka

Eestimaa Rohelised mõistavad õiguskomisjoni hinnangu hukka. Foto: Argo Ingver

Parlamendi õiguskomisjon kogunes eile istungile, kus arutati Eestimaa Roheliste ettepanekut muuta perekonnaseadust nii, et see poleks samast soost paaridele diskrimineeriv, lastes neil abielluda. Jõuti järeldusele, et seaduse muutmine pole tarvilik.