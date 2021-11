Kolm Tallinna õpilast kaebasid distantsõppe tõttu oma koolid kohtusse

“Me ei kommenteeri seda asja,” ütles Tallinna Kristiine gümnaasiumi direktor Tiina Pall, lisades, et kohtus siis vaieldakse, mis on õige ja mis vale käitumine. Sarnaselt ei soovi olukorda kommenteerida ka Tallinna Nõmme gümnaasiumi direktor Riho Uulma. “Hetkel ei saa seda kommenteerida, me ei tegele sellega vahetult, aga tavaliselt on lapsevanema arvamus kõige arvestuslikum, kool täidab seadust,” ütles Uulma.

Tallinna haridusameti juht Andres Pajula ütles Delfile, et kohus peab oma otsuse tegema. “Kindlasti lähme kohtusse ja kaitseme oma seisukohti ja põhjendame, miks need otsused on tehtud,” ütles Paljula ning selgitas, et nende seisukoht on jätkuvalt see, et linn soovis tegelikult just koole avatuna ja viirust kontrolli all hoida. Sealt tuli ka distantsõppele saatmise otsus.

“Arvan, et kõigil on oma õigus selles protsessis – on õigus lapsevanematel, ametnikel, koolijuhtidel, ametnikel. Ka kohus on keerukas situatsioonis,” ütles Pajula.

Pajula tõi välja, et ühest küljest on spetsialistid öelnud, et olukord on kehv ja haiglad ei pea vastu, kuid samas näeb ta, et koolides on kolded, need levivad ja midagi ette ei võeta. “Samas on koolijuhid öelnud, et õppemetoodika poolelt ei tekita distantsõpe enam nii suuri õpilünki, kui koroonakriisi sisenedes. Küll aga tõdeme, et pikk distantsõppeperiood mõjub halvasti laste vaimsele tervisele.”

“Tunnustan Tallinna koolijuhte, et nad suutsid ühtselt väga keerukas olukorras tegutseda. Eriti arvestades, kui osades koolides oli vaktsineeritusprotsent kõrge osades madalam, haiguskolded olid erinevad, aga siiski leiti konsensus,” sõnas Pajula, kuid lisas, et täna ei ole seda üksmeelt ja ühist seisukohta piisavalt hästi kõigile lastevanematele ja lastele selgitatud.

Samas on siiski mõned koolid linnavalitsuse distantsõppele suunamise otsusele vastu seisnud, nt Tallinna prantsuse lütseumi ja Tallinna reaalkooli direktorid jätkasid kontaktõppega.

Lütseumi direktor Peter Pedak on selle kohta öelnud, et nende otsus sündis silmas pidades õiguskantsleri seisukohta. “Otsustasime mõeldes laste heaolule, ka lapsevanemad on valdavalt kontaktõppega jätkamist toetanud,” ütles Pedak ning lisas, et tegu on väga raske olukorraga. “Otsus on koolijuhtide teha ning seda ei saa kooli eest teha linnavalitsus.”