Valgevene endine suursaadik Latuška: Valgevene treenib sõjakogemusega afgaane ja iraaklasi rünnakuteks piiril

„Lukašenka kasutab migrandikriisi, et paigutada Euroopa Liidu territooriumile sõjalise kogemusega inimesi, kes on Valgevenes täiendavalt välja õpetatud terroriaktide läbiviimiseks,” ütles Latuška.

„Baasis on välja õpetatud iraaklasi, nüüd Tadžikistani territooriumilt toodud afgaane, kellel on lahingukogemus. Loomulikult ei ole neid kümneid inimesi, need on üksikud inimesed,” ütles Latuška. „Nad valmistuvad relvastatud kokkupõrkeks Valgevene piiril Euroopa Liiduga.”